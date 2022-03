NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor einer Branchenkonferenz von 65 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Branche sei inflationärem Druck ausgesetzt, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser stamme nicht zuletzt von höheren Löhnen und Gehältern. Das niedrigere Kursziel resultiere außerdem aus höheren aktienbasierten Vergütungen für das Management des Essenslieferanten nach der Übernahme von Grubhub./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.