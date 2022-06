LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 65 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Halbjahr winke nach dem harten Jahresstart zwar Besserung, aber dies sei nicht ohne Risiken, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Eine höhere Profitabilität der Essenslieferanten erscheine mit dem Fokus der Managementteams auf die Margen fast ausgemacht, das Wachstum könne aber enttäuschen. Insgesamt hält Porteous viele negative Aspekte für eingepreist, empfiehlt aber nur Just Eat zum Kauf./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 10:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.