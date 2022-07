ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali wertet die Kooperation der US-Tochter Grubhub mit Amazon am Mittwoch in einer ersten Reaktion positiv. Der große Pool von Prime-Kunden des Handelsriesen eröffne kostenneutrales Potenzial für Neukundengewinne. Angesichts des großen Liefernetzwerks winke irgendwann der Ausbau der Kooperation auf Q-Commerce, also die besonders schnelle Lieferung anderer, online gekaufter Artikel. Einen aktuell von Just Eat erwogenen (Teil-)Verkaufsprozess könnte der Deal bei guten Ergebnissen in den kommenden Monaten erleichtern, so Mahamkali./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 07:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.