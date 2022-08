ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali verwies in einer ersten Reaktion am Freitag darauf, dass die Lieferando-Mutter ihre 33-prozentige Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro verkaufen will. Gespräche mit Investoren deuteten darauf hin, dass diese iFood mit 1,8 Milliarden Euro in etwa gleich bewerteten wie er selbst, schrieb Mahamkali. Angesichts des schwachen Börsenwerts von Just Eat dürfte diese Neuigkeit gut ankommen, selbst wenn die Erlöse nicht ausgeschüttet, sondern einbehalten würden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:53 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.