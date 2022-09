ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Der jüngste Gewinnausblick des Essenslieferanten sei besser als gedacht, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Lieferando-Mutter hatte am Vortag zwar konjunkturbedingt eine Abschwächung des Wachstums angekündigt, rechnet aber mit einer schnelleren Rückkehr in die Gewinnzone. Branchenkenner Mahamkali geht daher davon aus, dass die Markterwartungen für das kommende Jahr steigen werden./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2022 / 13:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 13:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.