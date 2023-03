ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Die großen Fortschritte bei der Profitabilität im zweiten Halbjahr verdeutlichten die operativen Verbesserungen bei dem Essenslieferdienst, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass es allerdings keinen Ausblick für das Bruttotransaktionsvolumen gebe, dürfte einigen Anlegern nicht schmecken./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 07:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 07:09 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.