LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Andrew Ross lobt in einer am Freitag vorliegenden Studie die Fortschritte des Essenslieferdienstes auf dem Weg zur Profitabilität. Obwohl die Aktien günstig bewertet sei, bleibe es aber beim neutralen Votum. So dürften auch weitere Beteiligungsverkäufe oder eine bessere Entwicklung der Marktanteile kurzfristig keine Kurstreiber werden./mis/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 06:14 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.