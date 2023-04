LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Umsatzzahlen von 2170 auf 1760 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die guten Fortschritte, was das operative Ergebnis und den Aktienrückkauf betreffe. Aber das untere Ende der Prognosespanne des Essenslieferanten zum Bruttotransaktionsvolumen in diesem Jahr lasse nur minimales Wachstum im zweiten Halbjahr erwarten. Das erschwere es, auf Wachstum im Jahr 2024 zu vertrauen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.