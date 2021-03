LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 11990 auf 12080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe zwar einige Probleme zu bewältigen, aber er sei zuversichtlich, dass dies dem Unternehmen gelinge, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei im Branchenvergleich günstig bewertet. Langfristig biete das Unternehmen erheblichen Wert, wenn man sich von den kurzfristigen Schwierigkeiten nicht irritieren lasse./mf/stk

