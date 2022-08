NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Just Eat Takeaway auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst William Woods verwies in einer ersten Reaktion am Freitag darauf, dass die Lieferando-Mutter ihre Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro an die Internet-Beteiligungsgesellschaft Prosus verkaufen will. Angesichts eines vorangegangenen Angebots von 2,3 Milliarden Euro für iFood und des aktuellen Marktumfelds habe er nicht damit gerechnet, dass das Geschäft kurzfristig zustande komme, schrieb er. Aber wenn das neue Gebot unter dem alten liege, sei es sehr positiv, da es die Sorgen um die Liquidität und auch die Profitabilität des Essenslieferdienstes mildere./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:41 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.