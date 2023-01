NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Quartals-Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Bestellverhalten der Kunden bleibe gedämpft, hob Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor. Die großen Überraschungen habe es mit dem positiven operativen Ergebnis (Ebitda) und dem Ausblick gegeben. Beides sei besser gewesen als am Markt erwartet./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 07:00 / UTC



