NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Zahlen von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die endgültigen Jahresresultate des Essenslieferdienstes hätten - mit Ausnahme der positiven Aussagen zur Profitabilität - wenig Überraschungen enthalten, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der fehlende Umsatzausblick habe die Anleger aber verschreckt. Er selbst sei optimistisch, was die Trendwende bei der Profitabilität angehe, aber vorsichtiger für die Umsatzentwicklung. Das niedrigere Kursziel begründete Woods mit der gesunkenen Branchenbewertung./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 19:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.