NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Umsatzzahlen von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Zwar sei die Anhebung des Gewinnziels durch den Essenslieferanten positiv gewesen, doch das erste Quartal habe hinsichtlich des Umsatzwachstums enttäuscht, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Umsatzziel für 2023 habe enttäuscht./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 14:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.