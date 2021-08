NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9145 Pence belassen. Analyst Marcus Diebel gab sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig mit Blick auf die Branche der Essenslieferdienste im zweiten Halbjahr. Die Geschäftsergebnisse des Unternehmens in den kommenden zwei Jahren seien mit Risiken behaftet und der einzige positive Impulsgeber dürften Fusionen und Übernahmen sein./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 02:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2021 / 02:51 / BST



