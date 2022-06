ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den neuesten Entwicklungen bei dem Essenslieferdienst, darunter das eingetrübte Konjunkturumfeld und die Unsicherheit um die US-Tochter Grubhub. Seiner Einschätzung nach müssen die Briten an ihr Portfolio heran, um der Aktie wieder auf die Beine zu verhelfen. Nur die Disposition von Grubhub sei dabei vermutlich nicht ausreichend./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 17:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 03:01 / UTC



