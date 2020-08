NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 11 125 auf 14 000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel nannte die Aktien in einer am Freitag vorliegenden Studie eine "Top-Idee" in der Branche Medien und Internet. Das starke Wachstum der Kundenbestellungen scheine nachhaltig zu sein. Das Unternehmen werde voraussichtlich noch längere Zeit von der Covid-19-Pandemie profitieren./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 18:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2020 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.