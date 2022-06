HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Just Eat Takeaway bei einem Kursziel von 16,30 Euro mit "Sell" aufgenommen. Kurzfristig werde das Geschäft des Essenslieferanten eher mau laufen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem befürchtet sie, dass der Verkauf der US-Tochter Grubhub die Erwartungen der Optimisten eher enttäuschen wird. Doordash und Uber Eats hätten deutlich an Marktanteilen zugelegt, sodass der Erlös vor Kosten unter einer Milliarde Dollar liegen dürfte, der nicht wie erhofft an die Aktionäre ausgeschüttet werden dürfte./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 16:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.