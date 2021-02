MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die von der Bafin geforderte Prüfung der Bilanz 2019 könnte bei dem Düngerkonzern im schlimmsten Fall zu einer verzögerten Mitteilung der Jahreszahlen führen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch seien Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Bilanz im schlimmsten Fall denkbar. Mehr lasse sich vor detaillierteren Angaben nicht sagen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 08:19 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.