MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Jahreszahlen für 2021 auf "Add" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Angesichts bereits bekannter Eckdaten hätten weder das operative Ergebnis des vergangenen Jahres noch der Ausblick des Düngerkonzerns auf 2022 überrascht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als kleine positive Überraschungen wertet der Experte die höher als gedachte Dividende und den bereinigten freien Mittelfluss (Free Cashflow)./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 08:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



