FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für K+S auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Christian Faitz sieht die angekündigte Produktionskürzung des kanadischen Wettbewerbers Nutrien für Kali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Ende letzter Woche habe auch Belaruskali eine Drosselung angekündigt, erinnerte der Experte./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.