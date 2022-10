HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für K+S vor den anstehenden Quartalszahlen von 30 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Düngerhersteller sollte im dritten Quartal von im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Verkaufspreisen profitiert haben, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Mengen im Agrargeschäft sollten hingegen aufgrund von logistischen Engpässen entgegen der Unternehmensplanung zurückgegangen sein. Schwarz senkte daher seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2024./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



