NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S nach den Quartalszahlen und dem gesenkten Ausblick von 29 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Düngerkonzern für die nächsten zwei Jahre. Dies reflektiere sinkende Kalipreise, leicht rückläufige Mengen und negative Bewertungseffekte aus bergbaulichen Rückstellungen. Aus strategischer Sicht habe K+S zwar den Höhepunkt der Profitabilität wohl überschritten, doch das Unternehmen habe bedeutende Arbeit geleistet, um "das Dach zu reparieren, solange die Sonne scheint". So sei die Verschuldung reduziert worden./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 13:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 13:29 / ET





