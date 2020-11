FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für K+S nach Zahlen zum dritten Quartal von 6,10 auf 7,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal sei unter anderem geprägt gewesen vom weiter rückläufigen Kalipreisen und milliardenschweren Wertberichtigungen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell erhöhte er aber die mittelfristigen Prognosen für den Düngemittelkonzern ab 2022./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 08:55 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 11:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.