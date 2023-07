HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat K+S von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 19 Euro gesenkt. Analyst Oliver Schwarz passte seine Schätzungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie in Reaktion auf eine Gewinnwarnung nach unten an. "Der Ausblickstil ist zunehmend problematisch", schrieb der Experte. So habe der Düngerkonzern die operative Ergebniserwartung (Ebitda) im zweiten Quartal um 50 Millionen Euro verfehlt und das Jahresziel von "mindestens 800 Millionen Euro" in eine Spanne von 600 bis 800 Millionen Euro gesenkt. Dies impliziere mindestens einen weiteren Rückgang um 50 Millionen, während K+S gleichzeitig positive Nachfrage- und Preissignale sende./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.