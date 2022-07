FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 37 Euro belassen. Der Dünger- und Salzkonzern dürfte ein sehr starkes Ergebnis vorlegen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngste Kurskorrektur spiegele den bis weit in das Jahr 2023 reichenden hohen Anspannungsgrad der Angebots-Nachfrage-Relation auf dem Kali-Markt nicht adäquat wider. Das Chance-/Risiko-Verhältnis der Aktien sei somit auch mit Blick auf eine mutmaßlich sehr u?ppige 2022er-Dividende attraktiv./la/he



