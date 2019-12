ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S angesichts eines erwogenen Teilverkaufs des Amerika-Geschäfts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie sieht Analyst Patrick Rafaisz in den Überlegungen eine erleichternde Nachricht. Allerdings schränkte er ein, dass ein Teilverkauf von Vermögenswerten üblicherweise nur mit einem Abschlag geschehe. Außerdem sei eine ähnliche Erwägung durch den Konkurrenten Yara bei Investoren nur mäßig aufgenommen worden./tih/mis



