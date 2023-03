ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Investoren setzten auf eine Erholung der Nachfrage nach Düngemitteln in diesem Jahr, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchentudie. Dies erfolge auf eine regelrechte "Zerstörung" der Nachfrage im vergangenen Jahr. Laut dem Experten stabilisierten sich aktuell die gefallenen Düngerpreise./bek/mis



