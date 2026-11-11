K+S Aktie
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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
11.11.2026 09:07:53
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Sell" belassen. Die Resultate seien ok gewesen, der Preisausblick hingegen durchwachsen, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
12,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,60%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,48%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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