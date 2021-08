HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 8,30 auf 10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Entwicklung des Düngemittelherstellers sei zwar dank eines knappen Angebots und der Preisanstiege für Kali gut gewesen, schrieb Analyst Adrien Tamagno in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Free Cash Flow werde im laufenden Jahr aber erneut negativ ausfallen./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021

