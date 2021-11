NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal sowie der Vorstellung von Mittelfristzielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Der Düngerkonzern habe von hohen Preisen profitiert, die gestiegene Energiekosten aufgewogen hätten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die mittelfristigen Ziele, könnten Investoren enttäuscht auf das Fehlen einer konkreten Prognose für den freien Mittelzufluss reagieren. Zudem werde auf dem aktuellen Kursniveau ein weiter sehr hoher Kalipreis reflektiert. Der Experte zweifelt aber, dass dieser dauerhaft so hoch bleiben wird./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.