NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Underweight" belassen. In einem von stark steigenden Energiepreise geprägten Umfeld sollten sich unter anderen Düngemittelhersteller besser als andere Chemiekonzerne schlagen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Unternehmen dürfte zudem von steigenden Preisen für Kali profitieren./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2022 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 01:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.