ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 645 Euro belassen. Analystin Zuzanna Pusz hob in einer ersten Reaktion am Mittwoch das besser als erwartet ausgefallene organische Wachstum der Marke Gucci hervor. Aber auch das operative Ergebnis (Ebit) auf Konzernebene sei höher gewesen als gedacht. Die Rückkehr zum Wachstum bei Gucci in den USA dürfte positiv aufgenommen werden, vor allem mit Blick auf die unsichere Lage in China./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



