HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 900 auf 610 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn sich die Kauflaune der Menschen bislang erstaunlich robust gehalten habe, sei es angesichts des Gegenwinds durch Inflation und geopolitische Krisen nur eine Frage der Zeit, bis sie nachlasse werde, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Modeunternehmen. Die Stimmung der Investoren sei bereits angeschlagen und aus der Branche kämen erste Gewinnwarnungen. In diesem Umfeld zählt der Analyst JD Sports, EssilorLuxottica und Kering noch zu seinen Favoriten, während er die Kaufempfehlung für Adidas strich und H&M auf "Verkaufen" abstufte./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 17:53 / GMT

