NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 605 auf 602 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das in den Vorjahren exorbitante Wachstum der wichtigsten Tochter Gucci normalisiere sich 2019, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es dürfte aber weiterhin maßgeblich dazu beitragen, dass der Luxusgüterkonzern im laufenden Jahr immer noch ein währungsbereinigtes Erlösplus von 12 Prozent schafft, während die Branche nur um rund 5 Prozent zulegen sollte./edh/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 21:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



