NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kering von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 600 auf 505 Euro gesenkt. Analyst Flavio Cereda zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie skeptisch hinsichtlich einer Erholung des Luxussektors im kommenden Jahr. Sowohl die Umsätze als auch die operativen Gewinne (Ebit) von Gucci und von Kering dürften 2021 unter Vorkrisenniveau liegen. Die Höchststände des vergangenen Jahres seien erst einmal nicht mehr in Sicht./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 17:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.