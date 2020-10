FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Kering von 455 auf 470 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften in der Luxusgüterbranche ein Weckruf für allzu sorglose Anleger werden, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Die starke Nachfrage aus China dürfte die sonstigen Schwächen nicht kompensieren können. Kering schätzt die Expertin neben LVMH und Hermes aber noch am stärksten ein./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2020 / 09:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.