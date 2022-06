NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering vor den am 8. und 9. Juni Juni anstehenden Kapitalmarkttagen in Paris auf "Neutral" mit einem Kursziel von 670 Euro belassen. Im Fokus der Präsentationen stünden die Luxusmarken Yves Saint Laurent und Gucci sowie die Brillentochter Kering Eyewear, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem gebe es Gesprächsrunden zu den Themen Schmuck sowie Nachhaltigkeit und Innovation. Ein kurzfristiger Kurstreiber dürfte die Veranstaltung aber nicht werden. Dafür müsse es erst noch zu einer positiven Wende bei Gucci kommen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 17:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.