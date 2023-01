ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kering nach Ernennung eines neuen Kreativ-Direktors auf "Neutral" mit einem Kursziel von 540 Euro belassen. Der Luxusgüter-Hersteller blicke auf eine Erfolgsgeschichte zurück, wenn es darum gehe, aufstrebende und der Öffentlichkeit noch eher unbekannte Mode-Designer zu verpflichten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sollte die Ernennung von Sabato De Sarno nicht überraschen. Die Ankündigung dürfte am Markt dennoch positiv aufgenommen werden, eine Phase der Unsicherheit ende nun./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2023 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2023 / 22:13 / GMT



