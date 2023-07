ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kering auf "Neutral" mit einem Kursziel von 553 Euro belassen. Analystin Zuzanna Pusz wertete die personellen Veränderungen in der Führungsmannschaft des Luxusgüterkonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden, ersten Reaktion positiv. Angesichts der seit Jahre vergleichsweise schwachen Entwicklung der wichtigen Marke Gucci sowie der jüngsten Schwäche der meisten anderen Marken scheine sich Kering entschieden zu haben, die Probleme mit den notwendigen Veränderungen anzugehen. Vor allem der Weggang von Gucci-Chef Marco Bizzarri dürfte auf ein positives Echo stoßen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 16:46 / GMT





