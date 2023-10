NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor den am 24. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 600 auf 575 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini verpasste ihren Schätzungen für den Luxusgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Feinschliff. Sie senkte ihre operativen Gewinnprognosen (Ebit) um vier Prozent wegen einer langsameren Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr und einer gebremsten Profitabilität. Wie im ganzen Sektor dürfte das Quartal gedämpft ausfallen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 06:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.