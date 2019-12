NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering anlässlich der Spekulationen um eine mögliche Moncler-Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 Euro belassen. Ein Kauf des sehr gut dastehenden italienischen Modeunternehmens würde die starke Abhängigkeit des französischen Luxusgüterkonzerns von seiner Kernmarke Gucci verringern, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings würde sich dadurch nichts an den ungelösten Kering-Problemen im "harten" Luxusgütersegment (Uhren, Schmuck) ändern./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 08:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.