ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Kering von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 490 auf 530 Euro angehoben. Angesichts des relativ defensiven Risikoprofils und einer geringen Wahrscheinlichkeit kurzfristig anstehender Übernahmen sei die Unterbewertung des Luxusgüterkonzerns im Vergleich zu den Konkurrenten nicht mehr länger gerechtfertigt, begründete Analyst Guillaume Gauvillé sein neues Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte zudem seine Prognosen an die jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen zum ersten Quartal an./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 03:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.