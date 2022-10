NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach einer Konferenz mit diversen Luxusgüterkonzernen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 689 Euro belassen. Die Unternehmen hätten von einer weiterhin soliden Nachfrage berichtet, allerdings nicht mehr auf dem Niveau vom Jahresanfang, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei finde die Abschwächung vor allem im unteren Preissegment statt. Bedenken aus der Branche für das Luxusgütergeschäft generell seien aber nicht geäußert worden./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.