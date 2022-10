NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering vor Zahlen zum dritten Quartal von 685 auf 650 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem stabilen Umsatztrend im dritten Quartal. Die Kernmarke Gucci laufe zwar nicht auf Volldampf, die diesbezügliche Strategie sei aber richtig und so bleibe er auf längere Sicht positiv gestimmt./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 18:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 00:45 / EDT



