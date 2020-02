NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering nach Zahlen von 600 auf 620 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Abgesehen von den möglichen Geschäftsrisiken durch die Viruskrise sollte man Kering mit seinen seit 2015 mehr verdoppelten Umsätzen nicht unterschätzen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Gucci seien die US-Erlöse im vierten Quartal auch wieder deutlich angezogen. Zugleich habe der Konzern seine Schulden zuletzt verringert. Das Management der einzelnen Kering-Marken stehe dem mancher Konkurrenten insgesamt in nichts nach./kro/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 15:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.