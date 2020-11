MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Da die Verschuldung des Gabelstaplerherstellers in diesem Jahr angesichts der Virus-Krise stark gestiegen sei, komme die Maßnahme nicht komplett überraschend, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fühle er sich mit seinem aktuellen Anlagevotum weiterhin wohl. Die Aussichten für den zum Konzern gehörenden Maschinen- und Anlagenbauer Dematic seien wohl sehr gut, die Bewertung der Kion-Aktien sei noch nicht ausgereizt./la/bek



