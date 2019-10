FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Kion vor dem am 24. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal von 62 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte sich ähnlich wie im zweiten Quartal dem negativen Sektortrend entzogen haben, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe allerdings seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebita) 2020 wegen des schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und damit vermutlich sinkender Auftragseingänge gekappt./ck/he



