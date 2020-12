HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kion bleibe sein Favorit im Lagerwirtschaftsbereich, auch wenn die Aktie gemessen am Cashflow derzeit mit Jungheinrich ähnlich hoch bewertet werde, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Kion lobte er das schon beachtliche Geschäft im Bereich Lagerautomation und Potenzial zur Selbstoptimierung im Segment Industrial Trucks & Services (IT&S). Optimistischer blickt er nun auf das Gabelstaplergeschäft in China./tih/ajx



