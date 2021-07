HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Eckdaten zum zweiten Quartal und höheren Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Profitiert habe der Experte für Lagertechnik und Lieferketten vom Geschäft mit Gabelstaplern, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kion habe noch etwas besser abgeschnitten als der entsprechende Gesamtmarkt, was möglicherweise Vorzieheffekten geschuldet sei./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.