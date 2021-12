FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Kion nach einem Gespräch mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Er sei trotz aller Herausforderungen zuversichtlich, was das Jahr 2022 für den Gabelstaplerhersteller angeht, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies er auf die solide Preisfestlegungsmacht angesichts einer hohen Inflation./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



